Dix mois après le drame de Missirah : Comment pêcheurs et administration locale ont relevé le défi des premiers secours...

Jeudi 13 décembre, l'État du Sénégal a célébré ses héros. Les pêcheurs et les membres de l'administration locale qui ont été les premiers à intervenir après le crash d'un hélicoptère de l'armée à Missirah étaient au palais de la République pour recevoir leur insigne de chevalier dans l'ordre national du lion. Parmi ces “héros”, figure en bonne place le maire de Toubacouta. Pape Dianko puisqu'il s'agit de lui, a pris toutes ses responsabilités dès les premières heures de ce drame pour organiser les premiers secours. Ce faisant, l'élu local a “réquisitionné” toutes les pirogues de sa commune pour une seule mission : aller au secours des rescapés. Et grâce à ce travail, une dizaine de personnes ont survécu. Dix mois après, il raconte comment il a travaillé en intelligence avec l'administration locale et les pêcheurs afin de relever le défi des premiers secours.