Dix ans de Macky Sall au pouvoir / les populations de Kolda livrent leur verdict : « Peut mieux faire... »

Pour les dix ans de Macky Sall au pouvoir (2012/2022), les populations interrogées sur la question sont partagées entre satisfaction, déception et espoir à Kolda.



À travers notre reportage, les populations ont abordé tous les sujets sur les dix années (mandat en cours) du président Macky Sall, à savoir les volets politique, économique, social entre autres.



Pendant cette décade, les populations ont noté des guéguerres politiques, des promesses non tenues, la cherté de la vie, la santé mise à mal.



Il faut toutefois noter que beaucoup de projets ont été réalisés à travers le Promo villes, le PUDC, le PUMA, le PACASEN dans la région.



Mais la réalisation de ces infrastructures n’a pas impacté beaucoup d’après les populations, le panier de la ménagère et des familles. C’est pourquoi, malgré ces bonds en avant, les populations restent encore déçues sur les plans de la santé, de l’autonomisation des femmes et l’employabilité des jeunes. Qui plus est, le pouvoir d’achat des ménages n’a pas beaucoup augmenté avec des prix élevés quotidiennement. Le manque de scanner à l’hôpital régional est revenu presque dans toutes les interpellations faites aux fouladounabé.



Dans cette optique, nous avons approché A Diao de la commune de Koulinto (MYF). Ce dernier de préciser : « nous avons commencé à voir le changement avec Abdoulaye Wade et Macky Sall. Et nous espérons réceptionner bientôt la boucle du Fouladou. On n’avait même pas de routes auparavant, mais avec l’arrivée de Macky on a pu bénéficier de pistes de désenclavement. Mais il faut reconnaitre que nous sommes le seul département du pays qui n’a même pas un km de route bitumée. Et depuis dix ans, on nous a fait la promesse. C’est pourquoi, nous interpellons le président de la République sur le développement de notre département. »



Si les départements de Kolda et Vélingara ont connu des avancées en terme de réalisation, celui de Médina Yoro Foula reste à l’état initial depuis sa création. D’ailleurs, la boucle du Fouladou dont les travaux sont en cours tardent à être une réalité pour les populations de ce département où tout est priorité.



Tenant sa fille dans ses bras, habillée d’un pagne rouge, Aissatou D., vendeuse de légumes d’avancer : « je suis déçue de ces dix ans car tout est cher. » Selon elle, « après avoir voté BBY, je pensais que les choses allaient changer mais cela a été le contraire. En tout cas, beaucoup de femmes comme moi ne se retrouvent pas dans la politique de l’État pour le moment. Pour moi, ces dix ans ont été un calvaire, car je n’arrive pas à joindre les deux bouts. C’est compliqué, l’électricité et l’eau coûtent cher sans parler de l’huile, du riz et du sucre. Au lieu de s’atteler aux problèmes des sénégalais, certains politiciens passent tout leur temps à se livrer à des guerres de positionnement. »



La prenant au rebond, Aziz D., soudeur de son état, estime que les choses n’ont pas beaucoup bougé à Kolda. D’ailleurs, souligne-t-il, « avant ces dix ans, l’électricité et l’eau coûtaient moins cher. Mais aujourd’hui, cela ne fait qu’augmenter, on ne comprend plus. Tout n’est pas rose à Kolda. À part les routes, rien n’a changé et c’est pourquoi nous interpellons le chef de l’État sur la situation difficile de la région. Actuellement, les gens sont très sceptiques, tellement c’est difficile… »



Affectueusement appelé mère Diallo par ses amies, elle aborde la question des crédits pour l’autonomisation des femmes. En ce sens, elle soutient : « je viens de recevoir pour la première fois un prêt de la DER/FJ (50 mille francs cfa) que je considère dérisoire par rapport à mon activité. Et pour moi avec ce prêt, je trouve que les dix ans sont un véritable fiasco pour les femmes puisqu’on devrait bénéficier plus que cette somme. Pendant ces dix années du président Macky Sall, nous femmes de ce marché sommes restées à la même place. Pour preuve, notre chiffre d’affaires a lourdement chuté avec des prix de produits et de transport élevés. Ce sont de rares femmes qui sont au courant ici d’organismes de financement mis en place par l’État. Et ceux-ci sont difficiles à recevoir vu la procédure administrative pour obtenir le crédit. Nous avons de l’espoir pour le reste, mais avec une grande réserve… »



Pendant ces dix de mandat du président Macky Sall, la région de Kolda n’a bénéficié d’aucune usine de transformation alors que la région produit beaucoup de céréales. Par ailleurs, il faut noter un pas important avec l’augmentation de la superficie emblavée de l’arachide et des céréales. Et avec cette production record, le ministère de l’agriculture a fini de mécaniser son secteur avec des bineuses, des batteuses.



Malgré les avancées notées, les populations restent très remontées contre la vie chère pendant ces dix ans du président Macky Sall. Il y’a plusieurs chantiers à faire dans la région pour réduire les inégalités entre la capitale et l’intérieur du pays. Malgré tout cela, les populations ont de l’espoir pour le reste…