Division dans le Pds à Saint-Louis : Les pro Braya déclarent la guerre ouverte à Mayoro Faye et compagnie pour défendre leur leader

Rien ne va plus entre le responsables et militants libéraux pro Braya et ceux qui sont regroupés autour de Mayoro Faye à Saint-Louis.

En effet, depuis que Ameth Fall Braya, le coordinateur départemental s’est illustré en acceptant de conduire une délégation constituée d’opérateurs économiques pour une audience avec le chef de l’État, beaucoup parmi ses autres camarades de parti n’ont pas manqué de porter des critiques et autres appréciations négatives sur sa personne. Parmi ceux-ci, les responsables et membres du camp de Mayoro Faye qui depuis cette rencontre, n’ont cessé de lui notifier leur déception et sa trahison envers le parti eu égard à ses relations avec le pouvoir en place. Des critiques et autres attaques que Sidi Bouya Seck et Alioune Fall, membres de la commission de communication des pro Braya rejettent en bloc après avoir traité Mayoro Faye, Djibril Sakho et leurs autres camarades de militants de la dernière heure qui n’ont rien compris et qui, selon eux, ne représentent rien dans cette formation politique à Saint-Louis.

« Ameth Fall Braya reste et va continuer de rester au Pds et nous autres militants et sympathisants de cet homme de confiance qui ne saurait trahir Maitre Abdoulaye Wade, nous réitérons notre engagement envers lui et le défendrons contre toutes les attaques injustifiées et autres actes de dénigrement pour salir sa personne. Ameth Fall Braya est un opérateur économique et il travaille pour son pays. Aujourd’hui, il a gagné la confiance du président Macky Sall et de tous ses autres collègues opérateurs économiques qui, pour toutes ses compétences, ont choisi de le porter à la tête de cette structure qui œuvre pour le développement de notre pays » ont laissé entendre ses militants.

Sidi Bouya Seck et Ablaye Fall de souligner que Mayoro Faye et compagnie n’ont rien compris par rapport à cette audience, mais pire encore, ils ont osé porter des jugements négatifs sur le responsable et coordinateur départemental du Pds à Saint-Louis et cela, ils ne le leur pardonneront jamais.

Comme pour dire que la division entre les responsables du Pds à Saint-Louis est devenue une réalité car le bras de fer entre les deux fronts libéraux est déjà annoncé suite à un point de presse que les défenseurs de Ameth Fall Braya ont eu à organiser ce samedi au niveau de la permanence pour déclarer les autres libéraux persona non grata dans le parti.

Une rencontre par rapport à laquelle leurs adversaires pro Mayoro Faye comptent toutefois apporter une riposte à travers une assemblée générale qu’ils comptent tenir eux aussi cet après midi dans cette même permanence, un lieu de retrouvailles entre militants qui leur a été interdite par Ablaye Fall, un des lieutenants de Braya et ses autres camarades partisans de Ameth Fall Braya...