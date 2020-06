Division dans l’Islam : Imam Moustapha Guèye prêche l’unification.

Les divisions dans l’Islam sont une faiblesse pour la Oummah et participe à saper la cohésion entre frères et sœurs musulmans. C’est la conviction de l’imam Moustapha Guèye, président de l’Association des Imams et Oulémas du Sénégal qui ne manque pas de déplorer les tiraillements qui subsistent souvent entre les différents courants de pensée de la religion au Sénégal. Le religieux prêche l’unification tout en invitant au dépassement des clivages.

L’imam Moustapha Guèye s’exprimait sur le sujet à l’occasion d’une cérémonie de remise de kits de lavage de mains initiée à l’endroit des mosquées et Daaras par le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal. Imam Moustapha Guèye a également profité de l’occasion pour rappeler aux croyants l’importance dans ce contexte de lutte contre la covid-19.