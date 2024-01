Division au sein de l'Apr : Amadou Bâ fait enterrer la hache de guerre à Pikine

La hache de guerre est désormais enterrée à Pikine. Les animosités politiques et tendances entre leaders ont été mises à terre par le candidat de Benno Bokk Yaakaar. En meeting mardi soir à Mbao, Amadou Bâ a réuni tous les responsables dudit département pour la seule cause, la victoire finale.





Ainsi, il a invité le maire de Mbao à faire du porte-à porte pour rendre visite à tous les responsables et unir les forces, car dit-il, « Benno uni, nous vaincrons ». Et tous ont donné leur accord de principe pour travailler main dans la main pour sa victoire finale.