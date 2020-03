Division Spéciale de Cybersécurité : L'âge de la victime présumée de Diop Iseg a fait l'objet d'un débat houleux.

Relancée après la confrontation de samedi soir, la question est remontée jusqu'au plus haut niveau. Une situation qui a poussé les enquêteurs de la Division Spéciale de Cybersécurité à demander la production de l'acte de naissance de Dieynaba Baldé aujourd'hui âgé de 17 ans.



Eu égard aux interrogations du présumé auteur de la grossesse, les questions des enquêteurs ont replacé l'âge de cette dernière au premier plan. Et l’avocat Me Ciré Clédor Ly a été obligé de remettre aux limiers un extrait de naissance et une photo de fille de «Sen Petit Gallé» qui daterait de 2008.



«Djeynaba Baldé est mineure et est née le 20 février 2003. Je vous assure qu’elle était mineure au moment où elle a contracté une grossesse», a déclaré Me Ly. Ce que contestent Diop Iseg et son avocat qui ont évoqué un jugement. En fait, la naissance de Dieyna n’a été déclarée qu’au tribunal régional de Kolda.



S'agit-il d'un jugement ou d'une déclaration tardive de naissance? Les enquêteurs devront trancher sur le véritable âge de Dieyna.