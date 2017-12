« Dites désormais, Mimi, la vérité ! »

Suite à la sortie courageuse de Mme l’Envoyée Spéciale du Président de la République Aminata TOURE, nous avons, en effet, constatés que beaucoup de politiciens perroquets doublés de pilleurs de la République et allergiques à la réédition des comptes, qui est un principe inaliénable dans une démocratie respectée et respectable comme le Sénégal, sont sortis de leur petite case pour l’attaquer frontalement, ce, en allant jusqu’à proférer des propos injurieux à son endroit. Ce qui est dommageable car qui connait Mme Mimi TOURE sait bien qu’elle sert l’Etat plutôt que de se servir de l’Etat. Et cette bonne dame, pétrie de talent, de valeur et de vertu, n’a pas, comme beaucoup de pilleurs de nos ressources, attendu d’être arrivé au pouvoir pour se faire de l’argent. Non Mme le Premier ministre Aminata TOURE n’est pas comme vous autres voleurs à col blanc. Chez cette très grande dame, la parole vaut de l’Or. Raison pour laquelle, nous n’avons jamais douté de sa Foi en nous révélant que près de 200 milliards de nos francs ont été recouvrés dans ce qu’il est advenue d’appeler la réédition des comptes. C’est pourquoi, le gouvernement du Président de la République Macky Sall, fidèle à la transparence, à la préservation et à la distribution équitable de nos ressources, a pondu ce jeudi un communiqué pour confirmer les dires de la Dame de fer, Mme Aminata TOURE. Désormais, je vous invite, Messieurs les perroquets, à chanter ‘’Mimi, la vérité !’’ Et toute chose malheur est bonne, car, cette affaire qui a pollué notre atmosphère ces derniers jours, nous a permis de reconnaitre les mains inexpertes, pardon ceux qui ont les chiffres du mensonge.



Cependant, j’aimerais lancer un vibrant appel à mes chers camarades de l’Alliance pour la République et de Benno Bokk Yaakar en général. Camarades, ayez toujours et dans toutes les circonstances un esprit de solidarité. Soutenons-nous et faisons un seul et unique bloque dans toutes les circonstances pour faire face à nos adversaires qui n’ont que l’insultent à la calomnie à la bouche. Mais, ils sont obligés car le Président de la République Macky SALL a fini de sortir notre pays de sa noirceur pour le mettre sur les rampes de l’Emergence. Regardons devant nous et laissons ces petits politiciens en perte de vitesse et de crédibilité dans leur éternel sommeil. Car, ils ne savent toujours pas que ce pays leur a dépassé. Nous ne sommes plus à l’ère du pillage et gaspillage de nos deniers publics mais plutôt à l’ère de la gestion sobre et vertueuse. Vive Mimi, la vérité ! Vive le Président Macky Sall !