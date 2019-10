District sanitaire de Goudomp / Le médecin-chef liste les « maladies » de l'hôpital.

Le district sanitaire de Goudomp pourtant considéré comme une référence et qui polarise presque 180.000 âmes, manque pratiquement de tout, avec un plateau médical pas du tout relevé. Le médecin-chef liste les « maladies » dont souffre le district qui tournent autour d'un manque de bloc opératoire de gynécologie pour les césariennes, la radiographie, un électrocardiogramme, pas de service d'accueil et d'urgence. Le district fait plus de 100 évacuations par mois sur Ziguinchor...