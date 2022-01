Distribution des cartes d'électeur à Keur Massar : Les mises au point du ministre Oumar Guèye.

Depuis quelques jours, des lenteurs dans la distribution des cartes d'électeur au niveau du 46e département du Sénégal ont été dénoncées. À moins de deux semaines de la date des élections locales, il n'a livré qu'une infime partie des cartes au niveau de Keur Massar. En chiffres exacts si l'on se réfère à l'information donnée par un média de la place, 81.000 cartes ont été déjà livrées sur 220.000 reçues par la commission électorale départementale. Soit un taux de 36,76%.



Au cours du face à la presse de ce matin, le ministre Oumar Guèye a également été interpellé sur cette question cruciale à Keur Massar et particulièrement sur certaines irrégularités qui peuvent intervenir dans la distribution des cartes. Pour le ministre des collectivités territoriales, dans ce nouveau département, c'est un problème d'information qui se pose. "Vous avez vu le ministère de l'intérieur faire beaucoup de communication pour inviter les populations à aller retirer leurs cartes. Le département de Keur Massar est une nouvelle création. Les communes de Keur Massar Nord et de Keur Massar Sud sont également nouvelles. Il faut obligatoirement que les électeurs qui sont dans ces collectivités territoriales, aillent récupérer leurs nouvelles cartes", signifie le ministre en insistant sur l'importance pour les autres acteurs politiques de tous les partis politiques, de s'inviter à la communication.



Ainsi, il sera toujours problématique pour les électeurs de ces communes de croire qu'ils peuvent voter avec leurs anciennes cartes. "Il faut les nouvelles cartes qui sont éditées et distribuées par les commissions dédiées à cet effet", rapporte le ministre Oumar Guèye.