Distribution des cartes d'électeur à Kaolack / El Hadj Malick Lô, candidat YAW : « Il y a une intention réelle de vouloir bloquer les choses... Il y aura un audit financier à la mairie »

La coalition Yewwi Askan Wi de Kaolack a fait face aujourd'hui à la presse pour démarrer sa campagne électorale.



Le candidat de cette entité, El Hadj Malick Lô, a saisi cette occasion pour dénoncer les blocages qu'il a notés par rapport à la distribution des cartes au niveau de la préfecture de Kaolack.



"Par rapport à la non violence, j'en appelle à l'administration centrale, au ministère de l'intérieur, au gouverneur, au préfet et au sous-préfet pour qu'ils jouent le jeu afin que les électeurs de la ville de Kaolack puissent récupérer leurs cartes. Je pense qu'il y a une intention réelle de vouloir bloquer les choses... En réunion, il y a maintenant 04 jours, le gouverneur avait affirmé que les cartes sont très nombreuses, aujourd'hui samedi jour de démarrage, le plénipotentiaire de notre coalition est allé à la préfecture, il a questionné et le président de la commission et le préfet mais il n'a eu de réponse et une fois à l'intérieur il n'a pas trouvé plus plus 100 cartes..."



Dans son discours, le candidat de Yaw à Kaolack, a fait part de sa volonté, une fois élu maire, de procéder à un audit foncier et celui financier de la municipalité...