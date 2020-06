Distribution de l’aide alimentaire à Kolda : Le monde rural à l’honneur…

La plupart des communes de la région de Kolda ont procédé à la distribution de l’aide alimentaire octroyée par l’État dans le cadre de la lutte contre la covid-19. De Vélingara à Kolda, en passant par Médina Yoro Foula, il a été procédé à la remise des kits alimentaires aux bénéficiaires.



Pour marquer cette journée, nous nous sommes rendus dans la collectivité rurale de Thietty pour voir comment s’effectue cette distribution alimentaire. Sur place, la plupart de bénéficiaires interrogés se félicitent de cette aide qui vient à son heure en ces temps de covid-19 et de début d’hivernage coïncidant avec la période de soudure.



À en croire Alassane Baldé, maire de cette collectivité territoriale, « nous distribuons les kits alimentaires promis par le président pour la lutte contre la covid-19. Au total pour la commune nous avons 465 bénéficiaires dont 402 sur le RNU et 63 pour le rajout. Toute notre commune a bénéficié de l’aide alimentaire avec l’appui d’un opérateur économique du nom d’Alpha Kandé qui nous a donné 15 tonnes de riz, une tonne de sucre et 100 paquets de savon. Tous les 39 villages ont bénéficié de l’aide alimentaire avec l’appui aussi du Conseil départemental ».



La distribution s’est faite dans la transparence et sous l’œil vigilant de l’adjoint au sous-préfet de Saré Bidji, Lansana Cissé.



Pour Mamadou Baldé bénéficiaire et cultivateur de profession : « avec cette aide notre production va augmenter. Nous n’avons plus de souci avec ces kits alimentaires venus en période de soudure, car nos arrières sont assurées. D’ici la fin de l’hivernage, nous allons travailler aux champs sans penser à rien puisque nous avons reçu 2 sacs de riz, de l’huile, du sucre et du savon. Donc, l’heure ne doit être qu’au travail en respectant les mesures barrières pour stopper la covid-19 », se félicite-t-il.