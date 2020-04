Distribution de l'aide alimentaire : Les dispositions prises par le préfet de Pikine pour éviter les bousculades.

Le coup d'envoi de la distribution de l'aide alimentaire est donné, ce mardi, à Guinaw Rails dans le département de Pikine. Ainsi pour éviter toute incommodité, Moustapha Ndiaye, préfet dudit département, dit avoir pris à l'avance toutes les dispositions nécessaires pour "faire respecter les mesures barrière comme édictées. Mais également faire preuve de transparence durant tout le processus de distribution de l'aide alimentaire".



"Des postes de distribution avancés" ont été mis en place pour éviter tout rassemblement au niveau des points de distribution de l'aide alimentaire, a fait savoir le préfet de Pikine. Celui-ci ajoute : " le sous-préfet avec son comité crée avec les maires des postes de distribution avancés. Autrement dit, amener les denrées au plus près des populations. En procédant de cette sorte on multiplie les points de distribution. Et ainsi on peut espérer une diminution des bousculades", explique le préfet du département de Pikine.



Les populations déclarées bénéficiaires de cette aide d'urgence recevront chacune, "un bon d'enlèvement du délégué ou du maire de sa localité. À Pikine, nous avons retenu le principe de la convocation en fixant les horaires. On demandera à chaque point de distribution de recevoir 20 à 25 personnes dans une tranche horaire", nous confie Moustapha Ndiaye.



Le préfet du département de Pikine a rappelé au micro de la Rfm où il s'exprimait, "les principes directeurs de ce plan de riposte élaboré par le gouvernement". Il s'agit, selon lui, de la transparence et de l'efficacité, la participation des acteurs qui visent aussi à renforcer cette transparence dans la distribution de cette aide d'urgence. Mais également "la prise en compte de la dynamique des connaissances endogènes du secteur, d'où la participation souhaitée des ONG au niveau local".