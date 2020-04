Le préfet du département de Mbour, M. Mor Talla Tine, a convoqué une réunion pour apprécier les modalités de distribution de l'aide alimentaire alloué aux ménages par le gouvernement, de concert avec les élus, les services de sécurité, les chefs de service etc...



S'adressant à l'assistance, le préfet Mor Talla Tine s'est voulu clair : "jai entendu dire que pour s'inscrire sur les listes, il faut verser 500 fr à la préfecture. Je précise qu’on ne verse rien, on ne demande aucun sou à personne, et je n'aurai pas d'état d'âme pour sanctionner."



Poursuivant son discours, le préfet a signifié à l'assistance que cette distribution se fera avec les maires, les délégués de quartier, les "Badiénou Gokh ", et toutes personnes ressources.



Le préfet de préciser les quelques critères retenus, à savoir les familles qui ne sont pas dans le Rnu, ceux qui ne sont pas pris en compte dans les bourses familiales etc... Dans ce même sillage, le préfet a tenu à signaler que l'ordre et la sécurité vont prévaloir, car le maître mot reste la transparence.