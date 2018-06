Distribution de Ndogou à l’UCAD : Le mouvement HELIOS offre 1000 packs aux étudiants

En cette période de Ramadan marqué par la multiplication d’actes de dévotion, mais aussi de partage, le mouvement HELIOS n’a pas été en reste. Pour cause, ce mouvement citoyen et patriotique s’est rendu ce jeudi 7 juin à l’Université Cheikh Anta Diop où il a procédé à la distribution de Ndogou à 1000 étudiants. Une occasion pour le président dudit mouvement Abdou Samad Diao, de décliner les objectifs d’HELIOS à court et moyen terme...