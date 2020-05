Distribution aide alimentaire : Après trois semaines d'opérations, Mansour Faye fait le point ce mercredi.

Où en sommes-nous avec la distribution de l'aide alimentaire au Sénégal ? Une question à laquelle le ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye compte répondre ce mercredi à l'occasion d'un point de presse.



Laborieusement entamées le 28 avril, les opérations de recensement, d'acheminement et de distribution de ces kits alimentaires tardent à se faire au niveau des 553 communes disséminées dans les 14 régions.



Mansour Faye fera le bilan dans un peu moins de 48h, pour édifier son monde. Il sera intéressant de connaître le taux de distribution ainsi que les zones qui ont été desservies. Pour rappel 69 milliards avaient été débloqués par le président Macky Sall dans le cadre de l'aide alimentaire destinées aux populations impactées par la Covid-19 (1 million de ménages) soit un peu plus de 8 millions de sénégalais...