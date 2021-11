Distinction : Le président Macky Sall élève l’écrivain Mouhamadou Mbougar Sarr au grade de commandeur dans l’ordre national du Lion.

Depuis la capitale française où il séjourne présentement dans le cadre du forum de Paris sur la paix, le chef de l’État a procédé à une série de distinctions et de décorations de sommités de la diaspora.



C’est ainsi qu’il a élevé Mbougar Sarr au grade de commandeur dans l’ordre national du Lion au regard de son œuvre intitulée : « La plus secrète mémoire des hommes ». Une production mise en valeur à l’occasion du prix Goncourt 2021 qui illustre de belle manière l’excellente tradition des lettres Sénégalaises.



Le président Macky Sall le primant devant sa maman s’exprime tout ému : « Vous comme moi, un pur produit de l’école sénégalaise. Vous faites la fierté de la nation ». L’enfant du Sine représente, selon le chef de l’État, le symbole du talent et de la persévérance.



Par la même occasion, le chef de l’État a distingué Felwine Sarr, un autre écrivain et fils du Sine. L’universitaire et homme de culture qui est par ailleurs co-editeur de l’œuvre de Mbougar sera élevé également au grade de commandeur de l’ordre national du Lion.



Pour boucler la boucle, le président Macky Sall a remis une distinction à Nayé Anna Bathily, experte en finances et haut cadre à la Banque mondiale. Motivée et engagée dans la diaspora, elle est aussi décorée par le chef de l’Etat dans l’ordre national du Lion pour lui signifier qu’elle est bien un modèle d’engagement altruiste au service de la nation...