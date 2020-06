Distinction / L’Économie Verte primée par le Prix Africain de Développement (PADEV) au RWANDA : Le Sénégalais, Dr. Malé Fofana, nommé Meilleur Promoteur.

Un fils du pays vient encore d’être honoré. Il s'agit du Dr Malé Fofana, le représentant résident de l’Institut Mondial pour la Croissance Verte au Burkina Faso. Il a été désigné le 05 mai dernier au Rwanda, meilleur Promoteur Africain de l’Economie Verte par le Prix Africain de Développement (PADEV).



Cette distinction attribuée par la "Fondation 225" est décernée chaque année, à des personnes physiques et morales dont les œuvres, dans leurs secteurs d’activités respectifs, contribuent au développement de leurs pays, de par leur qualité et impact.



En effet, le Dr. Malé Fofana promeut la transition des pays vers un modèle de croissance verte forte, inclusive, mais également durable dans la sous-région.



Pour cette année, la remise des prix aux différents lauréats aura lieu au Rwanda, lors d’une cérémonie solennelle dénommée ‘’PADEV KIGALI 2020’’ qui se tiendra du 19 juillet au 21 juillet prochain. Le Dr. Fofana recevra son trophée lors de cette cérémonie, en compagnie d’autres lauréats de la présente édition. Des autorités politiques, des opérateurs économiques, des institutions de la finance, de la société civile, des décideurs, médias…, sont également attendus à cette rencontre.



Très honoré de recevoir cette distinction, le Dr Fofana la dédie à tous les défenseurs d’une économie plus forte et résiliente car, "il est important que nos pays intègrent cette dimension de croissance verte qui est incontournable".