Distinction : Gorgui Sy Dieng élevé au rang de chevalier de l'ordre national du Lion.

Le basketteur international sénégalais, Gorgui Dieng, a été élevé ce vendredi, au rang de chevalier de l’ordre national du lion par le Chef de l'État, Macky Sall. Une belle distinction plus que méritée pour le pivot des "Lions" du basket et des Grizzlies de Memphis (NBA.)



Avec énormément d'actions humanitaires menées au Sénégal, le fondateur de GorguiDiengFoundation est extrêmement impliqué dans les questions d'ordre socioéconomiques. Une des raisons de cette distinction en plus de ses performances remarquées sur les parquets.