Distinction : Dakaractu TV HD remporte le Trophée Argent de YouTube

En fait, les trophées Argent sont attribués aux chaines YouTube qui dépassent les 100 000 d'abonnés. Dakaractu Tv HD a dépassé ce chiffre et compte actuellement plus de 320 000 abonnés, après 4 années d'existence.



Avec une équipe dynamique et beaucoup d'ambition, Dakaractu TV HD a séduit le Web. Plus de 320 000! C'est le nombre d'abonnés au compte de votre chaîne numérique sur YouTube. Nous sommes ainsi devenus ces derniers temps le n°1 sénégalais sur le site de partage de vidéos, devant les autres sites d'information générale. Cela représente une véritable consécration pour votre site de référence adulé par les internautes du Sénégal et de la diaspora...