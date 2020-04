Distances de sécurité, réduction des invités, port du masque sur les plateaux de télévision : Le Cnra et le Cdeps trouvent un terrain d'entente avec le ministère de l’Intérieur

C’est la question qui fait rage depuis quelques jours. Faut-il ou non, porter un masque sur un plateau de télé. Il est difficile de savoir quoi penser, les responsables de chaînes de télévision n’étant eux-mêmes pas forcément d’accord sur la question. Si tous s’accordent pour dire qu’il est absolument obligatoire dans les lieux publics, les avis divergent lorsqu’on est en studio. Alors que certaines chaînes de télévision comme Tfm, imposent déjà à leurs chroniqueurs d’en porter, du côté de Walf Tv, SenTv et iTV on est plutôt partagé. Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) et le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) ont annoncé avoir trouvé un accord avec le ministre de l’Intérieur. C'est un communiqué conjoint de ce lundi 27 avril qui le raconte. Et le voici in extenso…