Dissolution du HCCT et du CESE : Le député Ismaïla Diallo appelle à une gestion rigoureuse des 76,5 Milliards qui en découlent

Le projet de loi n°11 portant sur la dissolution du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) continue de faire l'objet de vifs débats au sein de l'Assemblée nationale. Lors de ladite session parlementaire, le député Dr. Ismaïla Diallo, membre de la coalition Yewwi Askan Wi, a pris la parole pour exprimer ses préoccupations, notamment en ce qui concerne les montants alloués à ces institutions.



Un chiffrage précis. Contrairement à son collègue Amadou Ba, Dr. Ismaïla Diallo a tenu à apporter des précisions sur les chiffres avancés lors des discussions. « Je vais être beaucoup plus précis que mon collègue Amadou Ba sur les montants alloués. Nous parlons de mathématiques et c’est de la science exacte, c’est plutôt 76,5 milliards », a-t-il déclaré. Selon lui, ce montant représente une somme importante que l'État du Sénégal pourrait mieux utiliser pour répondre aux besoins urgents de la population.



Un appel à la vigilance démocratique. Au-delà des chiffres, Dr. Diallo a insisté sur l'importance de préserver les acquis démocratiques du Sénégal. « J’avais évoqué ce que le Sénégal représentait sur l’échiquier mondial par rapport à notre démocratie. Je l’avais dit et je le répète. on devrait prêter attention à ce brave peuple », a-t-il affirmé. Pour le député, les décisions prises à l'Assemblée nationale doivent toujours être motivées par l'intérêt du peuple, soulignant ainsi la nécessité de consulter les citoyens et de tenir compte de leurs aspirations.