Dissolution de la coalition « Bunt-Bi » : un sabotage machiavélique orchestré par Benno selon les membres de la coalition.

´Les membres de la coalition Bunt-Bi ont annoncé ce jeudi 08 septembre 2022 la fin de leur coalition. Ces derniers ont tenu un point de presse dans les locaux de leur siège pour dénoncer une infiltration au sein de leur parti.



Cheikh Sadibou Ba, membre de la coalition, a confirmé que des forfaitures de déclaration, des démissions, des débauchages ne sont que l'œuvre de sabotage machiavélique orchestré par la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils espèrent donc prendre du recul afin de mieux voir la situation tout en se fixant les mêmes objectifs. Ils s’engagent aussi à poursuivre le combat politique et citoyen auprès des populations et des forces vives du Sénégal, notamment et à s'opposer à toute tentative de la part du Président de la République de briguer un troisième mandat consécutif « en violation flagrante de la Constitution »...