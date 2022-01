Disponibilité du matériel électoral : Le ministre de l’intérieur fait le constat dans les communes de Yoff et Almadies

Avec son secrétaire général, le gouverneur de la région de Dakar et du directeur Général des élections, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a été accueilli dans la commune Yoff dans le cadre de ses visites d’inspection du matériel électoral déployé pour la tenue des élections départementales et municipales de ce dimanche.

Le sous-préfet qu’Antoine Félix Diome a trouvé sur place a donné des assurances quant au bon déroulement du scrutin.



«Tout est déjà sur place. Une fois que les présidents des bureaux de vote viendront demain, chacun prendra son matériel pour débuter le scrutin », a répondu avec assurance le sous-préfet au ministre qui demandait si les listes en compétition sont bien présentes.



Dans le centre de vote de El Hadj Demba Ndoye, la sécurité est aussi bien mise en place. Le ministre de l’intérieur a rappelé l’impératif de débuter le vote très tôt. Ainsi, l’autorité administrative est appelée à y veiller pour qu’il n’y ait pas de retard majeur pouvant influer négativement sur le bon déroulement du scrutin.