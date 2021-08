Disparition des Khalifes « Layène » et « Thiénaba » : Déthié Fall présente ses condoléances.

C’est dans la nuit du 09 Août 2021, que la mauvaise nouvelle est tombée sur le Sénégal. La disparition des deux khalifes, Serigne Abdou Rahim Seck, Khalife Général de Thiénaba, et Chérif Abdoulaye Thiaw Laye, khalife général des Layène. Une nouvelle qui attriste toute la communauté musulmane.

À cet effet, le député Déthié Fall, Président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) en a profité pour présenter ses condoléances. « J’ai appris avec beaucoup de tristesse, le rappel à Dieu de Serigne Abdourakhim SECK, Khalife Général de Thiénaba, et de Chérif Abdoulaye Thiaw LAYE, Khalife Général des Layennes ». Le Président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) ajoute des témoignages aux deux hommes religieux « deux hommes de Dieu qui ont marqué le Sénégal, l'Afrique et le monde de par leur enseignement et leur rôle constant dans la cohésion et la stabilité nationales ». Il a enfin adressé ses condoléances les plus émues à l'ensemble de leurs fidèles et familles, à la population sénégalaise et à toute la Ummah Islamique. « Qu'Allah SWT, dans Sa Miséricorde Infinie, les accueille dans le meilleur des Paradis », conclut la note.