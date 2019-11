Disparition de deux embarcations de pêcheurs à Thiaroye sur mer : l’expédition de six embarcations rentre bredouille

Deux embarcations de 3 pêcheurs chacune sont perdues en mer à Thiaroye entre lundi et samedi dernier. Les six embarcations de six pêcheurs qui sont parties mercredi après-midi pour quatre jours de recherche en haute mer vers le sud sont malheureusement rentrées bredouille. Les familles des pêcheurs disparues se résolvent de plus en plus au pire...