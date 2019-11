Disparition de deux embarcations de pêcheurs à Thiaroye sur mer : Six embarcations de pêcheurs en expédition de recherche

Deux embarcations de 3 pêcheurs chacune sont perdues en mer à Thiaroye sur mer entre samedi et lundi. La seconde faisait partie de l'expédition de recherche pour la première embarcation. Après cinq jours d'attente angoissante, les populations ont décidé d'agir. Six embarcations de six pêcheurs sont parties cet après midi pour quatre jours de recherche en haute mer vers le sud...Une mission conduite par le sg du ministère de la pêche est venve pour rencontrer les familles des disparus ce soir. Elle a rendu compte des directives du ministre et du suivi des mesures. Les familles sont soulagées.