Disparition de Soyoubou Gaye : le ministre des sports, Matar Bâ, présente ses condoléances...

Suite à la disparition de Soyoubou Gaye, ce mardi à son domicile, le ministre des sports, Matar Bâ, a présenté ses condoléances à la famille de la victime et au mouvement sportif sénégalais.

« La disparition, ce mardi 09 août 2022 à son domicile, du doyen Soyoubou GAYE. Un grand dirigeant de "Dakar Sacré-Cœur". Quasiment présent et actif sur toute la chaîne de gestion administrative et technique du club. Un serviteur infatigable et généreux dans l'effort. Un ami et proche collaborateur du Président Augustin Senghor. Mes condoléances à sa famille et á ses amis, au club "Dakar sacré-cœur" et à la Fédération Sénégalaise de Football. »