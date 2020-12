Disparition de Seyda Mariama Niass : la communauté khadriya de Taslima présente ses condoléances.

La famille khadriya de la cité religieuse de Taslima (Sédhiou) présente ses condoléances les plus attristées à la cité religieuse de Médina Baye suite à la disparition de Seyda Mariama Niass.



À cette occasion, la famille khaqdriya de Taslima au nom du khalife Cheickh El Hadj Sidiya Diaby prie pour que Allah (SWT) accueille la défunte au paradis.



En ce sens, les deux familles tiennent de bonnes relations depuis le vivant des deux érudits Cheikh Mouhamadou Fodé Diaby, le père de l’actuel khalife de Taslima et Cheikh Al Islam Cheikh Ibrahima Niass, père de la défunte.



Selon El Hadj Khalifa Diaby, fils aîné et porte-parole du Khalife, la disparition de Sayda Mariama Niass est une grande perte pour le pays. « Elle représente le modèle de la femme en Islam et était une vitrine pour la société musulmane vu son dévouement pour le Saint Coran. C’est pourquoi, nous prions pour le repos éternel de son âme dans la paix, la miséricorde du Tout Puissant Allah/Swt... »