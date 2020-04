Disparition de Pape Diouf : L'ancien président de la CAF, Issa Hayatou a présenté ses condoléances à la FSF. (DOCUMENT)

L'ancien président de la confédération africaine de football (1988 - 2017), Issa Hayatou, n'est pas resté insensible à la tragique disparition de l'ancien président de l'OM, Pape Diouf des suites du coronavirus, ce mardi, à Dakar.



Dans une lettre adressée au président de la fédération sénégalaise de football (FSF) dirigée par Me Augustin Senghor, Hayatou a présenté ses sincères condoléances à Me Augustin. « Je vous écris en ce jour pour vous présenter mes sincères condoléances après avoir appris par la voie de la presse le décès de Mababa Diouf plus connu au nom de Pape Diouf (...) Je garderai un souvenir impérissable de lui » conclura t-il.