Disparition de OTD : « c'était un homme d'une discrétion légendaire » (Amsatou Sow Sidibé)

Les témoignages après le rappel à Dieu du Secrétaire général du Parti socialiste alimentent toujours le paysage politique. En effet, le professeur Amsatou Sow Sidibé, qui connait bien l'homme, par son parcours, est bien placée pour délivrer son témoignage à l'endroit du disparu. "Nous avons perdu un ami et un vrai Homme d’État. Ousmane Tanor Dieng et moi, nous nous connaissons depuis plus de 40 ans. Nous habitions le même quartier et avons fréquenté ensemble la Faculté de Droit de Dakar", souligne la présidente du mouvement CAR LENEEN. Se rappelant des moments académiques, le professeur fait savoir qu'Ousmane Tanor Dieng, le connaissant bien, faisait preuve d'une discrétion légendaire et avait le port altier : "Nous étions étudiante et lui était déjà à l’ÉNAM (section diplomatie). Les cours se prenaient dans cette même faculté. Ousmane Tanor Dieng était d’une discrétion légendaire, un homme rigoureux, sérieux, travailleur, il forçait le respect". Pour finir, elle présente ses condoléances attristées à sa famille éplorée et au Sénégal tout entier.