Disparition : Un footballeur international nigérian décède à Saly.

Il s'agit de John Felagha, le gardien de but des "Golden Eaglets." Selon les informations reçues, le jeune footballeur est décédé ce dimanche, à la station balnéaire de Saly Portudal (Dakar, Sénégal.) Il a été un ancien pensionnaire d’Aspire avant de devenir l’actuel préparateur des gardiens de but.



Toutefois, les causes de sa mort n'ont pas été révélées. Le joueur est mort à l’âge de 26 ans. La Fédération nigériane de football (NFF) a annoncé lundi la triste nouvelle sur son compte Twitter officiel.



«L’ancien gardien national U17 et U20 John Felagha qui a gagné la Coupe du monde U 17 est décédé. Felagha est décédé dimanche au Sénégal. Il avait 26 ans. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille », a écrit la NFF.