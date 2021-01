Disparition : Emile Diouf, l’un des entraîneurs les plus talentueux de sa génération est décédé.

Emile Clément Diouf, est décédé ce mercredi, des suites d’une longue maladie, à l’hôpital le Dantec de Dakar a annoncé l’Observateur. La même source rajoutera que son inhumation est prévue ce samedi 09 janvier à Sombène, son village natal.







Emile Diouf avait réussi l’exploit d’être le plus jeune entraîneur ayant conduit une équipe sénégalaise jusqu’en quart de finale d’une coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe.



Il venait tout juste d’avoir 32 ans et qualifiait l’Union Sportive de Ouakam (Uso) en quart de finale des vainqueurs de Coupe.







Grand artisan du renouveau du football Sénégalais. Après son passage à l’Uso, il a gagné le championnat et la coupe du Sénégal en 1995. Tous les clubs dakarois où il est passé (Us Gorée, Port, Jeanne d’Arc, Jaraaf) ont pu prendre conscience de son sérieux, de ses compétences, de sa rigueur et de son professionnalisme.







« Pour moi, il était ce grand frère aimant et protecteur, ce conseiller avisé et généreux. Mais surtout ce coach qui veillait au grain avec comme objectif de toujours gagner», a témoigné ce vendredi, son cousin, le Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, Moïse Sarr.







Après la disparition d’Emile Diouf, le Professeur Mbaye Thiam, ancien «complice» du défunt coach au Jaraaf de Dakar témoignera : « Je fais partie des gens qui l’ont recruté pour le Jaraaf la saison 1994-1995. Feu Saliou Seck était alors le président de la section de football et El Hadji Diop était le Président du conseil exécutif. On était dans la section football. C’est nous qui sommes allés le chercher après avoir passé en revue beaucoup de Cv de personnes qu’on nous avait recommandées. Emile sortait à peine de l’Inseps et il est venu avec son ami Chérif qui a été son éternel adjoint, paix à son âme, il est décédé lui aussi. Nous avons fait l’une des



meilleures saisons du Jaraaf avec Émile. »







La cérémonie de levée du corps s’est tenue ce samedi à Rufisque