Discussions avec l'UE: Alioune Sarr porte la volonté du Président de la République Macky Sall, de préserver Air Senegal, l'ASECNA et les compagnies africaines.

Les discussions diplomatiques démarrent ce mardi matin, à la suite de la position exprimée jeudi dernier, par M. Alioune Sarr Ministre du tourisme et des transports aériens "d'appliquer le principe de la réciprocité à tout État, qui mettrait le Senegal sur liste rouge".

Rappelons que la décision de l'UE de ne pas autoriser le Sénégal, les pays membres de l'ASECNA et les 50 autres pays du continent africain, à atterrir sur son espace, aurait de lourdes conséquences sur le plan économique et social :

- Air Senegal perdrait plus de 40% de son chiffre d'affaires constitué par la ligne Dakar Paris. Y s'ajoutent les lignes Dakar Marseille, Dakar Madrid et prochainement Dakar Milan. Ce serait la fin de l'aventure d’Air Sénégal sur son principal marché, où vit la plus grande partie de notre diaspora et nos principaux partenaires techniques et financiers.

- L'ASECNA perdrait l'essentiel de ses ressources qui proviennent des vols en provence et venant de l'UE.

- Nos PME qui disposent de partenaires techniques dans l'UE seraient lourdement handicapées.

- Les compagnies aériennes de l'UE, Air France, Bruxelles Airlines, Iberia, Tap seraient lourdement handicapées, perdant ainsi leurs routes les plus rentables.



Il faudra trouver une solution heureuse dans l'intérêt des deux parties partenaires, dans le respect strict des protocoles sanitaires édictés par l'OMS et conformément aux engagements internationaux signés entre l'UE et l'Uemoa, et de façon bilatéral avec la plupart des pays membres, est la meilleure solution à ces négociations.