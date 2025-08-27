Discours souverainiste du régime : « un refoulement du complexe d'infériorité et du désir de reconnaissance de la France », selon Yoro Dia

L’ancien coordonnateur de la communication de la présidence de la République du Sénégal, Yoro Dia, s’étonne de « l’incohérence » du régime de Diomaye concernant le discours souverainiste tenu depuis l’opposition jusqu’au pouvoir. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye s’est rendu à Paris ce 27 août et sera suivi par le Premier ministre le 23 septembre prochain. Yoro Dia s’interroge :







« Fin de la "guerre imaginaire" contre la France? » Selon le politologue, « le souverainisme incarné par l’actuel régime n'est rien d'autre que le refoulement du complexe d'infériorité et du desir de reconnaissance de la France ». Quel mauvais film que cette capitulation sur Seine, s’exclame-t-il...

