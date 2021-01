Le président de la République a fait face à la nation sénégalaise pour livrer son message de fin d'année. Un discours interprété de diverses manières par la classe politique à l'image de la vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar. Adji Mbergane Kanouté considère que le message du président de la République a été bien mûri et bien livré. "Le discours est très pertinent dans la mesure où il a été bien fondé sur les réalisations, mais également les perspectives ambitieuses au profit du peuple sénégalais", a avancé la parlementaire qui estime être bien rassurée par le message de fin d'année du président Macky Sall.



De plus, il était important de rappeler aux sénégalais la pertinence de certaines politiques comme celle liée à l'accès universel à l'électricité qui est un élément important pour la députée; "avant l'avènement du président de la République, nous étions à 1.098 villages électrifiés, aujourd'hui, on en est à 4.325 villages électrifiés. En plus, concernant l'électricité, entre 2000 et 2011, le Sénégal était à 571 Mwtt, aujourd'hui nous sommes à 1.350 Mwtt. Même chose pour les autoroutes qui ont aujourd'hui atteint 560 km / par an... Les routes ont également quitté les 131 Km/an pour atteindre 272km/an".



Ainsi, Adji Mbergane Kanouté donnera ses impressions sur certains points sur lesquels le président est revenu et qui restent importants à signaler avant de se projeter vers les perspectives.



Le fait de se focaliser également sur le développement du patrimoine autoroutier est à noter, selon Adji Mbergane Kanouté. La création des agropoles, pour permettre la déconcentration des industries, la création d'emplois et une transformation de nos produits a été donc bien notée par le président de la République pour signifier aux populations que la question de la souveraineté alimentaire le préoccupe, fera remarquer la parlementaire.



Pour la députée de la coalition Benno Bokk Yakaar, il devrait suffir également pour les sénégalais de penser à ce focus du président de la République sur l'emploi des jeunes en insistant sur l'apport des différentes structures comme la Der.



D'autres aspects ont été aussi soulevés par le chef de l'État qui s'aventure dans une perspective de développement en insistant notamment sur le dialogue qui est très important pour lui et sur lequel il a beaucoup insisté dans son discours de nouvel an...