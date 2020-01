Discours de fin d’année : Le secteur informel déplore sa non-implication dans les cadres d’échanges...

Etant dans une entité qui opère et mène ses activités à petites échelles et avec un niveau d’organisation pas tellement élevé, le secteur informel souhaite etre bien accompagné pour rendre viables ses activités.



Pour cela, l’appui de l’état est certainement un atout pour ce secteur. En effet, à l’occasion de cette nouvelle année, le secteur constate avec regret que « le Président de la République dans son message à la nation n'a pas fait la part belle au secteur. D’ailleurs, l’informel a déploré ce qu’il peut appeler « des menaces à leurs endroits à travers des slogans ».



Ayant joué leur partition en des jalons en vue de mettre de l'ordre dans le secteur, ces acteurs conçoivent qu’il reste maintenant à l'État de jouer son rôle en s'adressant directement à eux les concernés et sans intermédiaire pour discuter sur les modalités d’évolutions dans le secteur.



« Surtout pas comme c'est le cas dans le dialogue national où les représentants du secteur informel ne sont munis d'aucun mandat du secteur dont il serait censés représenter. Du coup tout ce qui résulterait de ce dialogue ne saurait nullement engager le secteur informel qui n'y était pas invité mais plutôt évité »







Le secteur informel juge important que « l'État revoie sa copie dans ce sens parce qu’il n'acceptera plus que des usurpateurs décident à leur place comme cela a toujours été le cas ».



Avec ACIS, rien ne sera plus comme avant.



Vive le Sénégal !



Vive la République !



Vive ACIS !