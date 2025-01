Discours à la nation / le décryptage froid de Zahra Iyane Thiam : « Que des contradictions, une absence de l’économie et une allégeance au PM! »

Après le discours à la nation du président Bassirou Diomaye Faye, l’ancien ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a fait le point sur le fond, de même que la forme. Le dernier facteur étant plus important, l’ancien ministre sous Macky Sall estime que la vision n’a pas été claire concernant le développement économique et social du Sénégal.







« Je ne sais pas quelle est sa vision et ce qu'il va faire pour le développement socio-économique du Sénégal. Il nous donne simplement une leçon. Je suis désolé. Le plus grave, c'est que le chef de l'Etat semble pour plonger vers une rupture avec la fonction de président. Il dit être conscient que les Sénégalais lui ont largement accordé une conscience suprême et lui ont fait l'honneur de présider aux destinées du Sénégal. On remarque dans ce discours, qu’il renouvelle son allégeance absolue au Premier ministre. C’est sans précédent. Je n'ai jamais entendu dans un discours adressé à la nation du chef de l'État, qu'il puisse réitérer son allégeance absolue à son Premier ministre. C'est comme si nous assistions au discours d'un premier ministre », dira Zahra Iyane Thiam considérant qu’il y’a des questions à se poser.







Également, l’ancien ministre constate que le discours du président de la république est fait de contradictions : « Nous nous rendons également compte qu’il existe des contradictions. Il y a des faits qui sont transgressés ou déformés. Quand le président dit par exemple que la commémoration de Thiaroye 44 c’est lui, il y a un problème. En effet, Thiaroye 44 a toujours été célébré dans notre pays. Quand il dit qu'il va édicter la déclaration du patrimoine à tous les agents, je pense que c'est une mesure populiste. Mais de toute façon, nous verrons ce qui va se passer », a ajouté Zahra Iyane Thiam. Concernant les autres éléments du discours du président de la république, Zahra Iyane Thiam estime que ce sont des rappels, des promesses qu’il a faites et donc, il s’agira, d’attendre leur matérialisation : « c'est comme l'appel à candidature, la mise en œuvre des recommandations du ministère de la Justice. Il a fait une déclaration devant les États généraux des transports et de l'industrie et annonce une concentration totale. Cela signifie que nous ne sommes pas encore sorti de l’ornière », a-t-elle conclu.