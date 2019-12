Discours à la nation et Débat Présidentiel : La stratégie "Soyons partout " du président de la République Macky face à l'opposition.

"Soyons partout dans l'espace médiatique du pays!", tel semble être la nouvelle stratégie adoptée par le président de la République Macky Sall en ce début de nouvelle année 2020.



Une stratégie qui semble porter ses fruits en terme de communication du locataire du Palais, de la mouvance présidentielle notamment.

En effet, après le traditionnel discours à la nation du 31 Décembre à 20h, qui sera retransmis en direct sur la RTS et sur les autres chaînes privées du pays, le président de la République va enchaîner avec un grand, "débat présidentiel", au cours duquel il aura à répondre aux questions de huit journalistes présentateurs des émissions phares de la presse privée sénégalaise.



Un autre fait qui s'y ajoute c'est que le signal de la Rts sera mis gratuitement et sans logo à la disposition des autres chaînes de télévision.

Ce qui fait que le président Macky Sall risque d’être partout et en même temps. Et les télévisions seront ainsi obligées de décaler leurs débats traditionnels au cours desquels les acteurs politiques analysent le discours du président de la République. Certaines chaînes seront même obligées d’annuler leurs plateaux...