Discours à la nation de Macky Sall : " Il a fait un bilan avec des promesses non tenues... Khalifa sera candidat à la présidentielle de 2019" (Fanta Diallo, khalifiste)

La Khalifiste Fanta Diallo, a livré son commentaire suite au discours à la nation du président Macky Sall. A l'en croire : " Nous avons vu un candidat parler aux Sénégalais, on n'a pas assisté à un bilan, il a fait fi des multiples grèves, il n'a pas parlé de l'année sociale 2018" assènera t-elle.

Avant de marteler que le président Sall : " A fait un bilan avec des promesses non tenues lors des conseils ministériels délocalisés", poursuivant elle affirme que leur candidat Khalifa Sall sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2019...