Discours à la Nation : prise en compte des priorités et cap sur l’avenir... (Babacar Lo Ndiaye).

Comme le veut la tradition, le Président de la République, S.E.M. Macky SALL, s’est, une fois de plus, adressé au peuple, dans son discours à la nation de fin d’année.

L’occasion a été saisie pour dresser un tableau de la situation économique, social et politique du pays. Entre réalisations, engagements, projets et perspectives, le chef de l’Etat a résolument mis le Sénégal sur orbite pour l’émergence et le développement durable.L’économie étant définie comme la gestion des affaires de la cité, l’allocation optimale des ressources, mais également la satisfaction des besoins. L’Etat, au-delà de ses fonctions régaliennes, doit, comme disait Nicholas Kaldor, veiller au carré magique :- maîtriser l’inflation ;- promouvoir la croissance économique ;- lutter contre le chômage ;- assurer l’équilibre extérieur.Dès lors, nous-nous réjouissons de la prise de conscience du président sur les priorités du moment. D’ailleurs dans son discours, S.E.M. Macky SALL est revenu sur la maitrise de l’inflation à un taux en conformité avec les critères de convergence de la zone UEMOA, la lutte contre le chômage par la création de 1 million d’emplois et de chaînes de valeurs.Compte tenu de son rôle dans tout processus de développement, la problématique de l’énergie, des infrastructures routières et ferroviaires, du pétrole et du gaz, a aussi attiré l’attention du chef de l’Etat. D’ailleurs le secteur de l’énergie bénéficiera d’un investissement de plus 600 milliards F CFA, l’axe du chemin de fer Dakar-Bamako sera réhabilitée sans délai, l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, en chantier, sera bientôt bouclée, la stratégie de conversion du gaz pour un accès à l’électricité autonome sur toute l’étendue du territoire.La lutte contre l’insalubrité est également un facteur d’hygiène de vie. C’est la raison pour laquelle, le chef de l’Etat invite les Sénégalaises et Sénégalais à œuvrer, en collaboration avec les collectivités et administrations territoriales et les futures brigades spéciales de lutte contre les encombrements, pour des villes « Zéro déchet » et « Zéro bidonville ».La sécurité en général, et la protection des femmes et des enfants en particulier a aussi occupé une place de choix dans la vision du président. En témoigne la mobilisation des services de l’Etat contre le trafic de drogue et autres flux illicites, la criminalisation des actes de viol et de pédophilie faites aux femmes et enfants, entre autres.Au nom de la Convergence des Forces Républicaines, nous félicitons le chef de l’Etat pour ces décisions allant dans le sens d’un meilleur Sénégal pour tous.Babacar Lo NDIAYE,Ingénieur de Conception en Planification Economique, président de la CFR