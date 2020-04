Discours à la Nation : Chérif Léhibe Aidara salue les mesures économiques du président Macky Sall et appelle les populations à éviter les stigmatisations.

Monsieur le président de la république a prononcé un discours responsable, engagé et qui rassure.







Le président Macky Sall a prouvé son engagement total à vaincre le COVID_19.



Il s'est aussi engagé à soutenir toutes les couches de la nation et l'ensemble des secteurs de la vie économique et sociale de notre pays afin de minimiser les conséquences désastreuses de cette pandémie. J'ai aussi bien apprécié son appel concernant la stigmatisation. Je pense que les sénégalais doivent faire attention et éviter de stigmatiser nos concitoyens, car même si la maladie est dangereuse mais elle n'est pas honteuse et elle n'épargne personne.







Le président, par anticipation pense déjà à la gestion de l'après CORONAVIRUS à travers le maintien des emplois dans les entreprises et sociétés du pays.







Enfin ce discours démontre que le président est resté à l'écoute de son peuple et qu'il a accepté tous les conseils mais aussi il a positivé toutes les critiques. C'est ça le fort des grands hommes d'état.







Chérif Léhibe Aïdara



Khalife général de Saré Mamady et président national de BAMTAARE SENEGAL.