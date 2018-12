Direction générale du Cadastre : Promotions «politiques» pour les apéristes

La Patrie avant le parti. Un beau slogan du président Macky Sall. Dans les faits, et dans la pratique présidentielle, c’est l’inverse ! Au sein des régies financières, les petits malins qui ont su faire preuve d’opportunisme pour prendre la carte marron-beige sont devenus des bienheureux. Figurez que mardi dernier, de nouvelles nominations ont été affichées au niveau de la direction générale du Cadastre. Les promotions les plus frappantes sont celles de deux cadres à la tête d’un mouvement politique de soutien à Macky Sall pour l’un et pour l’autre un responsable politique apériste de Thiès. Mouhamed El Habib Niang, président du Mouvement « And Suxxali Thiès » devenu Mouvement national And Suxxali Sénégal — à compétence nationale donc — a été nommé chef du Bureau du Cadastre de Pikine-Guédiawaye. Le promu est un pote du DG des Impôts et Domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, qui a d’ailleurs parrainé son meeting du 24 novembre dernier à Thiès. Au sortir de son meeting, Habib Niang, dans les habits de rassembleur, avait demandé à ses frères et sœurs de Benno « d’enterrer leurs divergences au profit d’une unité d’actions autour de la réélection du président Macky Sall ». L’autre promu, Malèye Madou Diop, porté à la tête du Cadastre des Parcelles Assainies, est un leader de l’APR dans la zone Nord de Thiès. Proche collaborateur de l’ancien ministre Thierno Alassane Sall, Malèye Diop a fait de la résistance lorsque son mentor était poussé à la porte de l’APR. Il finira par le lâcher pour s’autonomiser. Seulement à Thiès, Mouhamed El Habib Niang est crédité d’une bonne base et d’un travail jugé important au niveau de l’animation politique du camp présidentiel. L’homme est à la tête de 80 groupements de femmes composés chacun d’environ 200 membres. Il s’est aussi engagé dans la formation des jeunes thiessois dans divers métiers. De nombreux jeunes Thiessois ont trouvé un emploi grâce à son engagement dans le social. D’ailleurs, El Habib Niang est tellement engagé sur le terrain socio-politique à Thiès qu’il « déménage » de Dakar pour s’établir à Thiès tous les week-ends à partir du vendredi pour ne revenir que lundi. Tel n’est pas le cas de Malèye Madou Diop. Ce dernier, estime-t-on, ne représente pas grand-chose dans le landerneau politique de la cité du Rail du fait d’une errance chez beaucoup de leaders. Malèye Madou Diop fait partie des « zéros de la classe » selon les connaisseurs de l’espace politique thiessois. Le mérite de ces deux hommes cependant, c’est d’être entrés au Cadastre en n’ayant aucune responsabilité, mais ils ont su se battre en allant faire des études complémentaires jusqu’à devenir des ingénieurs du Cadastre. Mouhamed El Habib Niang, après 15 ans dans le privé, entre comme technicien supérieur géomètre au Cadastre. Il finira par devenir ingénieur puis titulaire d’un Master 2 en aménagement des infrastructures. Ce qui lui permettra d’occuper au Cadastre des fonctions de chef de division. Spécialiste du foncier, sa tâche ne sera pas facile puisque les seules réserves foncières de Dakar se situent dans la bande verte de Malika dans la zone de Pikine-Guédiawaye. La dernière promotion au Cadastre, c’est celle du jeune Abdou Karim Kane comme chef du bureau de Louga. Lui, sa promotion n’est pas due à sa carte politique puisque cet ingénieur du Cadastre très actif au sein du Syndicat des travailleurs de l’administration fiscale (Staf) de Alassane Ba a été récompensé pour ses qualités professionnelles.

Le Témoin