Direction générale de la SNR : Me Bassirou Ngom aux commandes à la place de Boubacar Diallo

L’avocat Me Bassirou Ngom est le nouveau Directeur Général de la société nationale de recouvrement (SNR). Membre de l’APR, de la coordination des avocats du candidat Macky Sall lors de la Présidentielle et responsable politique à Niakhar, Me Ngom est un fidèle allié du Président Macky Sall. Il atterri à la tête de la SNR ou il remplace Me Boubacar Diallo en place depuis 2015. L’ex-Directeur du cabinet politique du Président de la République avait lui-même remplacé à ce poste Me Oumar Youm qui avait rejoint l’équipe gouvernementale de Mimi Touré à l’occasion du deuxième Gouvernement de Macky Sall. Rappelé que la SNR a comme PCA l’ancien ministre de la Pêche Pape Diouf aussi ancien maire de Bambey.