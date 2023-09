Direction des passeports : Mamadou Ndao fabriquait de fausses identités avec le registre des actes de naissance de l’état civil de la ville de Touba

Certaines personnes sont douées au football d’autres à l’informatique, mais Mamadou Ndao lui, est un as du vol, la fraude de documents administratifs et surtout de fabrication de fausses identités. Ce jeune homme âgé de 26 ans domicilié à Touba vient d'être déféré au parquet par la Sûreté Urbaine de Dakar (SU) pour vol de documents administratifs et de fraude de documents, note le quotidien Libération dans ses colonnes.







Le jeune Mamadou Ndao avait un terrain de jeu et pas du moindre. Son terrain de chasse était aux abords de la direction des passeports, lieu où la Su l’a appréhendé au cours d’une opération. Arrêté en flagrant délit, le jeune faussaire avait en possession non seulement trois passeports ordinaire et sept cartes d’identité appartenant à des tiers, mais plus grave encore, il détenait le registre des actes de naissance de l’état civil de la ville de Touba coté et paraphé par le président du tribunal d’instance de Diourbel note Libération.







En effet, Mamadou Ndao, qui n’est pas agent d’État civil, et qui n’a aucun lien avec la mairie de Touba. Le faussaire rodait aux abords de la direction des passeports pour dénicher des personnes qui souhaitaient disposer de passeports avec une fausse identité afin de les inscrire dans le registre des actes de naissance de Touba. Mamadou Ndao remettait à ses clients ensuite des extraits de naissances qui leur permettaient de se procurer une carte d’identité nationale et puis un passeport sur la base de cause acte de naissance.







Interrogé, le mis en cause affirme qu’il était sur les lieux pour récupérer un passeport. Sommé de répondre sur la détention du registre, il soutient qu’il se chargeait de renseigner le registre sur instruction de l’officier d’état civil de Touba, mais que ce dernier ne se doutait pas de sa présence à Dakar. En tout cas, l'as en fabrication d'identités fictives risque gros dans cette affaire. Mais qu'en est-il de toutes les personnes qui ont profité de ses services ?