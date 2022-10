Direction de la Pharmacie et du Médicament : Alerte sur une « perte probable de 700 demandes d’AMM » à partir du 31 Octobre prochain

C’est une alerte sérieuse que semble lancer le consultant Mamadou Mbagnick Dogue aux opérateurs et laboratoires . En effet, selon ce dernier, près de 700 demandes d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament seront perdues à partir du 31 octobre prochain si aucune mesure n’est apportée au refus des autorités sanitaires de réagir sur son alerte. « En 2019, je revenais du Gabon où j’ai travaillé pendant sept ans dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Je suis revenu au Sénégal et je me suis rapproché de la direction de la pharmacie et du médicament pour les aider à développer des solutions technologiques pour mettre fin aux faux médicaments.

On s’est attaqué au sujet, j’ai développé la solution technologique ainsi que l’application mobile et ils les ont exploitées après sa régulation. En 2020, ils arrivaient à peine à faire 20 dossiers, en 2021 en un an, on est passé de 20 dossiers difficiles à 700 dossiers sans erreur. Ce qui constitue un record absolu. Maintenant la direction de la pharmacie vient dire qu’ils vont exploiter la solution technologique. Ce qui est inconcevable », déplore le consultant.



Par ailleurs, Mamadou Mbagnick Dogue qui alerte sur les conséquences que cela pouvait engendrer, précise que malgré ses multiples alertes, les autorités sanitaires sont restées insensibles par rapport à ses préoccupations. « M algré les multiples lettres que j’ai adressées au ministre de la santé d’alors, Abdoulaye Diouf Sarr, qui n’a pas réagi et je lui ai adressé une lettre ouverte en lui demandant de régulariser cette solution, en lui expliquant bien les problèmes du médicament et les solutions que nous apportons. Mais il a sciemment fait l'impasse sur ça. Ce qui a d’ailleurs contribué à son départ à la tête du ministère.

Les conséquences d’une telle décision, c’est que les dossiers qui ont été déposés en 2021, seront tous perdus à la fin du mois. L’exemple c’est comme si une banque se lève un jour et dit que les 700 comptes que vous avez chez nous où vous avez déjà déposé de l’argent, j’arrête mon informatique et vous n'y aurez plus l’accès, c’est ça qui s’est passé et c’est très grave. La directrice de l’agence de régulation pharmaceutique (ARP), m’a dit clairement que ces données ne sont pas ses priorités. C’est pourquoi j’alerte au maximum sur cette situation pour qu’une décision responsable soit prise sur cette affaire et que les données des opérateurs soient sauvées », se confie t-il encore.



Toutes nos tentatives d'entrer en contact avec les autorités sanitaires sont restées sans suite...