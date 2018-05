Direction à prendre pour prier : Bamba Ndiaye demande à Idy de retirer ses propos sur la Mecque et de présenter des excuses aux musulmans

Revenant sur la sortie de Macky Sall sur la reprise des hostilités entre Israéliens et Palestiniens à la suite de l’ouverture de l’ambassade américaine à Jérusalem, Idrissa Seck a demandé au chef de l’Etat de faire plutôt des efforts pour rapprocher ces « frères ». Ce commentaire du leader de Rewmi n’est pas du goût de l’ex-ministre en charge des Affaires religieuses sous le Président Wade.

De l’avis de Bamba Ndiaye, M. Seck n’aurait jamais dû utiliser le terme « frère » pour caractériser la cohabitation entre Palestiniens et Israéliens.



Sur un autre registre, il est aussi prêté à Idrissa Seck d’avoir remis en cause l’exactitude du lieu d’orientation que Dieu a agréé pour tous les musulmans. En d’autres mots, Idy aurait soutenu que le musulman peut prier sans s’orienter vers La Mecque. « S’il l’a dit par erreur ou par ignorance, il doit retirer ces propos et demander pardon à la communauté musulmane », conseille Bamba Ndiaye...