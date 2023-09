Diplomatie éducative : Le Sénégal et la Russie signent un mémorandum d'entente

C’est une forte délégation Russe composée du recteur de l’université culturelle et des arts de Moscou Ekaterina Koudrina en accompagnie du vice-recteur, de la Directrice Olga d’une école Russe à Moscou, du député de la ville Artur Karimov et Mr Rinat Karimov, consultant, qu’a reçue le Sénégal.



En effet, cette rencontre a eu lieu suite à l’invitation du 27 au 28 juillet de l’honorable député Abdou Mbacké Ndao et de son équipe au sommet Russie-Afrique organisé par Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg.



Venue aujourd’hui au pays de la Téranga, ces invités ont pu découvrir toute l’étendue du talent de nos artistes lors de leur visite de la maison culturelle du Sahel de l’artiste-peintre Kalidou Kassé.



À l'issue de cette visite, il a été convenu la signature d’un mémorandum d’entente entre l’artiste et le recteur Ekaterina Koudrina, dans le cadre d’un partenariat d’échanges d’étudiants et de professeurs entre les deux pays, afin de se former aux métiers de culture...