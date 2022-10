Diplomatie : Sur le départ, Margareta Kasangana, l’ambassadrice de Pologne au Sénégal décorée commandeur de l’Ordre National du Lion.

L'Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Pologne auprès de la République du Sénégal, Margareta Kasangana, en poste à Dakar depuis janvier 2018, s‘apprête à quitter notre pays. C’est dans ce sens qu'elle a été reçue en audience par le président de la République. Elle a par ailleurs été décorée par S.E. le Président Macky Sall, commandeur de l’Ordre National du Lion. « C’est pour moi un grand honneur d’être décorée par S.E. le Président Macky Sall commandeur de l’Ordre National du Lion » s'est-elle réjouie.



Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Pologne auprès de la République du Sénégal depuis janvier 2018, Margareta Kasangana est titulaire d’un Master en relations internationales de la Faculté du journalisme et des sciences politiques de l’Université de Varsovie en Pologne, obtenu en 1999. Elle est également diplômée de l'Université de Maastricht, du programme d'études post-universitaires portant sur le droit et l'intégration européenne (2001).



Elle avait été en novembre 2013 déjà nommée directrice adjointe du Département de l’Afrique et du Moyen-Orient, chargée de la coopération avec les pays d'Afrique subsaharienne, Israël et la Palestine où elle a joué un rôle prépondérant dans le développement de la politique polonaise à l’égard de l'Afrique subsaharienne. Elle était très investie dans les problèmes de santé de la population et de partenariat économique entre la Pologne et le Sénégal.