Diplomatie : La démocratie et le leadership sénégalais chantés par le parlement européen

Le parlement européen a salué les efforts du Sénégal dans son souci de préserver la démocratie. En même temps, le leadership du président de la République a été reconnu par les députés, rapporte le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur qui prenait part à cette rencontre avec le parlement européen.



« J'ai échangé longuement avec les députés, qui ont tous salué le Sénégal pour sa démocratie et le leadership du président Macky Sall. Je les remercie de m'avoir accordé ce temps précieux d'attention et d'avoir participé à des échanges fructueux », déclare la cheffe de la diplomatie sénégalaise, Me Aïssata Tall Sall annonçant que la séance d'entretien avec les députés de l'Europe concernant la situation politique du Sénégal s'est déroulée dans le respect, le calme et la courtoisie.



Me Aïssata Tall Sall a remercié par ailleurs, le président MacAlister, président de la commission des affaires étrangères du Parlement européen, pour son invitation et se réjouit de la pérennisation des relations séculaires entre le Sénégal et l’Europe.