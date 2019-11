Diplomatie : La Cedeao au chevet de 3 pays en ‘’conflit patent’’

Une tension diplomatique qui ne dit pas son nom a conduit à des fermetures de frontière entre le Nigéria, le Bénin et le Niger. La Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) réunie en session extraordinaire le 8 novembre 2019 à Niamey (Niger) en a été informée. Mais cette situation liée à la fermeture des frontières entre la République fédérale du Nigéria et la République du Bénin d'une part et la République fédérale du Nigéria et la République du Niger d'autre part, a poussé les parties prenantes de cette rencontre à ‘’noter les actions engagées par la Commission à travers la Task Force sur la libre circulation des biens et des personnes’’.

Les Chefs d'Etat, selon le communiqué final de ce sommet dit de Niamey, ont encouragé les parties à poursuivre les concertations en vue d'aboutir à une solution acceptable pour toutes les parties. La Cedeao renseigne avoir ‘’été informée d'une réunion tripartite entre le Nigéria, le Bénin et le Niger pour trouver une solution, le 14 novembre 2019 à Abuja (Nigeria). Une initiative qui sera renforcée par des interventions supplémentaires. C’est le cas avec des rencontres ultérieures, notamment avec les ministres en charge du Commerce et des Finances du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger, du Nigéria et du Togo sous l'égide du Président du Burkina Faso, Champion de la libre circulation des personnes et des biens, seront organisées pour consolider les échanges commerciaux entre les pays de la sous-région’’, a appris Dakaractu.